Fuego cruzado entre los partidos navarros por los PGE

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, asegura que “el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado, genera una inestabilidad política que no favorece a Navarra”. “Yo siempre recuerdo que en esta legislatura en Navarra hemos conocido cuatro gobiernos diferentes, tres legislaturas diferentes… no permite una relación estable entre gobiernos y más en el caso de una comunidad que tiene una relación bilateral en tanto ámbitos. Por descontado, no será favorable a los intereses de Navarra”, comenta la presidenta.

La secretaria general del PSN, María Chivite, asegura que “al no aprobarse estos presupuestos Navarra pierde 104 millones de euros”. “Esto es lo que ha hecho UPN. Teniendo uno de los mejores presupuestos de los últimos años para Navarra ha votado en contra. ¿Por qué? Porque lo único que se está pensando en UPN es en aliarse con las derechas y no en el interés general de Navarra”, matiza la socialista.

El presidente de UPN, Javier Esparza, justifica el no de los dos diputados a los PGE en el “independentismo”. “Estamos preparados, si hay una convocatoria electoral saldremos a ganar las elecciones en Navarra, con el objetivo además de que en España no gobierne el independentismo. Que en España no decidan los independentistas. Que en España no decidan quienes quieren romper este país”, concreta Esparza.

“Con EH Bildu no han querido ni hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado. Evidentemente si uno no quiere hablar con una fuerza política difícilmente se le puede reprochar luego que no haya botado votado a favor”, explica el Portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Adolfo Aráiz. Asegura Araiz que: “eran unos presupuestos generales en los que las dos inversiones más importantes para Navarra eran dos obras muy controvertidas como es el TAV y el recrecimiento de Yesa, por lo tanto, había elementos más que suficientes para votar en contra”.

“Creemos que la postura que han defendido los diputados de Podemos por Navarra, apoyando unos presupuestos donde se incluyen partidas al TAV o al recrecimiento de Yesa, no lo compartimos. Pensamos que se podría haber sido bastante más exigente en este sentido”, afirma Laura Pérez, parlamentaria de Podemos-Orain Bai.

Horizonte político con incertidumbres a la espera de que el próximo viernes el presidente del Gobierno diga si habrá o no elecciones anticipadas.