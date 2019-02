Aspanogi celebrará este domingo su VII Marcha Nórdica Solidaria

Aspanogi, la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa, celebrará este domingo en San Sebastián la séptima edición de su Marcha Nórdica Solidaria. Una iniciativa que nació con el objetivo de concienciar sobre el cáncer infantil, y que recorrerá las tres playas de la capital guipuzcoana bajo el lema ‘No dejes de seguirme’.

Si el tiempo lo permite, la marcha comenzará a las 11.00 horas desde Sagüés y, tras recorrer 6,1 kilómetros, llegará hasta el Peine del Viento. Después, pasará por el Puente del Kursaal, el Paseo Nuevo, el Paseo de los Curas, la muralla del Náutico, la playa de la Concha, y terminará en la playa de Ondarreta.

“Desde Aspanogi, pretendemos concienciar a la población gipuzkoana de que el cáncer no tiene edad, sexo ni clase social. Es una enfermedad que pasa desapercibida en el caso de muchos menores, pero no por ello no deja de ser una realidad”, explica Nekane Lekuona, miembro de la asociación.

Las inscripciones tendrán un precio de 5 euros si se realizan de forma previa a través de la web, y de 10 euros el mismo día de la prueba. Los menores, también podrán conseguirla por 5 euros el mismo día de la marcha. “Todo el mundo puede participar, aunque no sea deportista. Se trata de caminar con la ayuda de dos bastones a favor de la lucha contra el Cáncer”, añade Lekuona.

Por su parte, la diputada de políticas sociales, Maite Peña, ha formalizado un convenio de colaboración con Aspanogi por valor de 61.000 euros “para apoyar y agradecer la labor de sensibilización y difusión de la lucha contra el cáncer, así como veinte años de trabajo diario e incondicional de la asociación”.