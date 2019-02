A vueltas con las repercusiones locales de un posible adelanto electoral

Repaso a la actualidad informativa con la intervención de los contertulios Román San Emeterio y David González Pescador. Tras rechazar el Congreso las cuentas de Pedro Sánchez los invitados abordan, entre otras cosas, lo que puede suponer para las próximas elecciones autonómicas en Cantabria.

Audio completo de la tertulia:

Principales titulares informativos de la jornada:

POR CONSENSO

La consejería de Sanidad no garantiza que sea el próximo 1 de abril cuando entre el vigor el acuerdo al ha llegado, de forma in extremis, con el Sindicato Médico para que la atención de pacientes en Primaria se amplíe hasta las cinco de la tarde. Si la Mesa Sectorial no lo acepta, el Sindicato Médico irá a la huelga.

DONAN MÁS

Aumenta el número de jóvenes de entre 18 y 30 años que dona sangre en Cantabria. En total el número de donantes durante el pasado año fue similar al de 2017. Lo hicieron 13.880 personas. Destaca otro dato: crecen un 7% las donaciones por aféresis.

PRIMARIAS

Ciudadanos activará la semana que viene el sistema de votación en primarias para elegir a la persona que optará a la Presidencia de Cantabria. Los candidatos: José López, ex secretario de Organización del partido; Carolina Isaac, militante; y Félix Álvarez, portavoz y cabeza visible del partido en la comunidad.

EN MARZO

Las obras de acondicionamiento y pavimentación de los terrenos ferroviarios liberados tras el derribo de los edificios de ADIF en la calle Castilla comenzarán a primeros del próximo mes de marzo. Los trabajos supondrán una inversión de 450.000 euros.