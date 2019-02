Los empleados municipales de Cuéllar demandan las 35 horas semanales

A través de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Segovia, los empleados municipales del Ayuntamiento de Cuéllar han dado a conocer que son de los pocos Ayuntamientos de la provincia que no han regresado a las 35 horas semanales. Según explica Miguel Ángel Mateo, secretario general de FeSP-UGT Segovia han celebrado varias mesas de negociación en las que el Consistorio se niega a recuperar la situación anterior a la crisis ya que ahora los empleados públicos continúan con una jornada de 37,5 horas semanales. Por este motivo se ha acordado una recogida de firmas que está siendo respaldada por el 100% del personal y que se entregarán al equipo de gobierno. Si en las siguientes negociaciones no se consigue implantar la jornada de 35 horas, no se descartan nuevas medidas de presión como concentraciones, paros parciales o paros de 24 horas.

Mateo se muestra sorprendido ante la actitud del alcalde, Jesús García, ya que recuerda que como representante de la Diputación Provincial si votó a favor de las 35 horas pero en su Ayuntamiento lo hizo en contra en el pleno de julio de 2018. Además explica que el Consistorio de Cuéllar cumple con la regla del gasto, el déficit público y el pago a proveedores, requisitos que pone el Gobierno Central para implantar la reducción de jornada.

Por otra parte Miguel Ángel Mateo avisa al Ayuntamiento de Cuéllar y también de otros municipios de la provincia, de las sentencias que se están emitiendo ante lo que la justicia ha venido a denominar fraude de ley en los tipos de contratación. Mateo explica que hay empleados públicos laborales que llevan más de tres años ocupando un puesto de trabajo, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público dice que lo máximo que puede estar en ese puesto son tres años. También señala las contrataciones por obra y servicio que se han ido encadenando de forma continuada y en teoría deberían tener un tiempo específico y desempeñarse en un ámbito puntual. “El juzgado ha reconocido que hay un fraude de ley de este tipo de contrataciones que se reconocen como contratos por tiempo indefinido, tanto en el tiempo de tres años personal laboral como en obra y servicio”, explica. En el caso del Ayuntamiento de Cuéllar comenta, sin entrar a detallar las áreas, que hay varias plazas en las que el personal contratado lleva incluso nueve años realizando las mismas funciones con cambios de contrato y procesos selectivos, pero recuerda que en estas situaciones los trabajadores adquirirían la condición de contratados indefinidos, según las sentencias emitidas.