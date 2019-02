El rechazo de los Presupuestos del Estado deja en el aire algunos proyectos en Segovia

La alcaldesa Clara Luquero ha asegurado que el adelanto de las elecciones generales no influirá en las tareas de Gobierno municipal aunque si complicará el compaginar la campaña. Respecto a si coincidieran los comicios generales con las elecciones municipales y autonómicas Luquero opina que todo tiene sus pros y sus contras. La retirada de los presupuestos generales a grandes rasgos no influye en la vida política municipal aunque si hace desaparecer inversiones condicionadas a su aprobación. Como era el compromiso de financiación del módulo cubierto de atletismo por parte del ministro de cultura “al no aprobarse este proyecto se nos ha ido a pique” lamenta la alcaldesa .

Por otra parte Clara Luquero asegura que no entiende ni comparte las críticas del comité de empresa de los trabajadores del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria respecto a la elaboración del nuevo pliego de condiciones de este servicio. Los trabajadores manifestaban su temor por las condiciones de la plantilla y que no se hayan tenido en cuenta sus aportaciones en beneficio del servicio. Luquero asegura que el nuevo contrato blinda la calidad del servicio y del empleo “más del 70% del coste del contrato son costes salariales y no se puede criticar que no se les entregase el pliego antes de ser publicado. El documento no puede salir de sede municipal, hasta que no es publicado en el perfil del contratante, por una cuestión de seguridad jurídica. Ya que tenemos que garantizar que los posibles licitadores entran a concursar en igualdad de condiciones, conociendo las detalles del pliego todos a la vez” remarca la regidora.

La Junta de Gobierno local ha prorrogado varios contratos del Ayuntamiento como el de mantenimiento y conservación de las áreas de juego infantil y mayores, el de servicio de ayuda a domicilio y el de mantenimiento de zonas verdes y arbolado de alineación de la ciudad. Además de justificar las cantidades del acuerdo para la financiación de servicios sociales con la Junta por un importe de 1292.000 euros.