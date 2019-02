Política de parvulari

Hi ha qui diu que no és així, però la realitat és com és... Els vots dels independentistes i els de la dreta (les dretes) tots junts. Sí, tots junts, és un fet, han impedit que els pressupostos de l'estat vegen la llum. Mentrestant Creu Roja adverteix que la gent que atén no menja prou si és que menja. Mentre informes internacionals diuen que la precarietat és el gran mal de l'economia espanyola. Mentre hi ha informes que diuen que cada vegada són més els ciutadans sense aigua potable perquè no poden pagar-la. Cert que ara es manté viva la flama del conflicte territorial amb el judici del procés en marxa. Ha quedat clar que el diàleg no interessa i tampoc interessa res més que el conflicte. Bons i roïns. Sense que importe ja ni tan sols el perquè.