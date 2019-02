Reivindicaciones frustradas

El fiasco de los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez genera un nuevo escenario de incertidumbre para muchas de las aspiraciones de la ciudad de Valencia.

Quiero poner el acento en dos. Por un lado la mejora de la financiación del transporte público metropolitano. De nada han servido las promesas hechas por unos ni las enmiendas anunciadas por otros. Seguirá el agravio.

Y la segunda reivindicación, la deuda de la Marina. El Gobierno había plasmado en su proyecto de presupuesto el compromiso que consiguió arrancar en verano Ximo Puig. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se vuelve al punto de partida o se pueden aprovechar los avances producidos durante estos meses?

Me gustaría creer que no se ha desperdiciado el tiempo aunque la cuantía de la deuda, más de 350 millones de euros, me hacen ser muy muy escéptico.