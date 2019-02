'CIEs NO' exige la paralización de la expulsión de una boliviana que lleva 17 años en España

Carmen Leigue Ralde tiene 63 años. Nació en Bolivia pero desde hace 17 años vive en Valencia. Aquí tuvo dos hijos y aquí viven sus tres nietos. Ha trabajado como empleada del hogar interna. Ha cuidado a niños y ancianos y ha contado con el preceptivo permiso de residencia vinculado a su trabajo. Una mala racha provocó que no pudiera renovarlo y no lo solicitó por arraigo familiar.

La Policía la identificó y descubrió que no tenía el permiso de residencia en vigor. A continuación, un juez, el del juzgado número 6 de lo contencioso-administrativo de Valencia, decidió que Carmen debe abandonar España. Esa decisión no fue comunicada, siempre según la versión de la plataforma CIEs NO, a su abogada y esta no pudo presentar el correspondiente recurso para acreditar el arraigo.

El resultado es que desde hace tres días Carmen está en una comisaría de Paterna incomunicada y sin poder ver a su familia. En la noche de este jueves, si nadie lo remedia, podría ser expulsada a Bolivia.

La plataforma CIEs NO, ha iniciado una campaña con el hashtag #carmensequeda para que la Delegación del Gobierno tome cartas en el asunto y frene la expulsión que atribuyen a una cascada de errores sin descartar tampoco la mala fe y dejando claro que el problema es sistémico: toda la normativa favorece la expulsión. Si a eso se une que no se comunicara en tiempo y forma a su abogada la orden de expulsión, el resultado es que una persona que lleva casi 20 años viviendo en España pueda ser expulsada.

Una orden de expulsión anterior

Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado a la SER que están estudiando el expediente para ver si es posible evitar que abandone España. Pero añaden que sobre Carmen pesa una orden de expulsión anterior a la que debería cumplirse ahora y eso complica bastante su situación.