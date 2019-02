Paco García activa el pulso con la directiva del Carramimbre

El Carramimbre viaja este fin de semana a la cancha del colista Prat (sábado 18:30 horas) en busca de una victoria que prácticamente sellaría el primer objetivo de la permanencia, además de ratificar un gran momento de forma.

El caso es que aunque el equipo se encuentra en una situación envidiable, las aguas no bajan tranquilas en el eje entrenador- directiva, que ha sufrido varios traspiés económicos en estas últimas fechas que le obligan a no dar el OK para que el técnico pueda utilizar el dinero guardado para fichar en este periodo. Además, un fallo de la agencia de viajes ha provocado el cambio de planes en el desplazamiento a Prat que ahora se hará en autocar.

Todo esto no ha gustado al técnico que de manera directa, aunque con un buen tono, mostró su malestar.

