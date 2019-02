Los proyectos de Vigo no peligran sin los PGE

La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una mala noticia. Así lo ha dicho el alcalde de Vigo que en todo caso aclara, no afecta a los proyectos de ciudad. Explicaba que el estudio de la conexión del Ave por Cerdedo o el túnel de la autovía para O Porriño los paga Adif, la estación y Avenida de Madrid van por convenio así que no dependen de presupuestos, y el estudio para el abastecimiento o el proyecto de la Biblioteca del Estado se harán con remanentes.

