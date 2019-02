Alexandra Fernández: "Mis compañeros han renunciado a su palabra; eso no ha sido responsable"

Luís Villares, líder de En Marea había plasmado la disconformidad de su formación con los Presupuestos Generales del Estado para con Galicia. Dejó claro que el Grupo de En Marea en el Congreso no votaría a favor si no había mejoras por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y propuso reuniones entre los ministros y representantes de su grupo para incrementar las inversiones. En las últimas horas se anunciaron por parte de En Marea que se habían presentado una serie de enmiendas que consideraban absolutamente necesarias para dar el visto bueno a los PGE. Al no recogerse las mejoras, la intención de En Marea era votar que no a los Presupuestos. Postura marcada por la dirección y que cumplió ayer votando no Alexandra Fernández; los otros cuatro diputados optaron por el sí. En el día después hemos hablado con la número uno por la provincia de Pontevedra, Alexandra Fernández quién ha manifestado que fue coherente con lo que dijo y con lo que se dijo en el partido que se iba a hacer. También fue crítica con sus cuatro compañeros ya que sostiene Alexandra que han tenido una postura tan irresponsable como innecesaria. Irresponsable porque han quedado mal incumpliendo su palabra; innecesaria sabiendo que los partidos catalanes iban a votar que no. Para Alexandra Fernández sus compañeros han quedado desautorizados por la dirección de Podemos que les hizo un flaco favor.

