Un "Alien" en la ría de Vigo

Sorprendente hallazgo en aguas de la Ría de Vigo. Una especie abisal que habita en aguas oceánicas pero que los pasados temporales atrajeron hasta nuestras costas. Hablamos de la Phronima Sedentaria. Apenas mide 3 centímetros pero no es por su minúsculo tamaño el que no se deje ver en nuestras aguas sino porque habita en otras aguas más profundas mar adentro. Una especie singular y única que el mal tiempo nos ha traido estos días. Se trata de este anfípodo hypérido de la familia de la pulga de arena que se aprovecha de otros cuerpos para viajar de ahí que Ridley Scott se inspirase en ella para Alien, el octavo Pasajero. Pero no se asusten, que no pasa nada. Ya saben que el cine a diferencia de un documental es ficción, en el caso de Alien Ciencia Ficción.

