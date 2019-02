El SALUD abre la puerta a que los médicos se jubilen a los 70 años

El SALUD prolonga la edad de jubilación de los médicos especialistas y los de atención primaria hasta los 70 años. Es la posibilidad que van a tener los facultativos para poder continuar en el ejercicio de su profesión evitando así que en los próximos dos años, se jubilen en Aragón 329 médicos. La medida entrará en vigor en abril.

En estos momentos, los médicos pueden prolongar su actividad hasta los 67 años, una medida que se implantó tras la etapa del ex consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que no les permitió continuar después de los 65. Ahora la falta de profesionales hace que se vuelva a permitir la jubilación a los 70. El director general de Recursos Humanos, Esteban del Ruste, explica que "en principio es para todos" porque "las que hoy son deficitarias a lo mejor mañana, por alguna circunstancia, no lo son y a la inversa", es decir, "que alguna especialidad que aún no lo es mañana se nos ponen de baja dos médicos especialistas en un determinado hospital y se convierte en deficitaria". Así, "la única manera de asegurarnos que ese problema no lo tenemos es hacerlo extensivo a todas las especialidades", señala.

En estos momentos, la falta de especialistas es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sanidad pública en Aragón. El volumen de jubilaciones previstas para este año y el siguiente es muy alta. Médicos de familia, pediatras, anestesistas o especialistas en radiodiagnóstico son los que más problemas plantean. La medida es urgente, no será la única y si los sindicatos lo aprueban en mesa sectorial, podría entrar en vigor, a mediados de abril.