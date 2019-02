Gabriel ya es oficialmente Gabriel

Gabriel Delgado ya es, oficialmente, el nombre del joven trans bilbilitano al que el registro civil de Calatayud denegó el cambio de nombre el pasado mes de septiembre. Han hecho falta casi seis meses, un recurso ante el Ministerio de Justicia y el apoyo de más de 200.000 firmas para que, finalmente, el cambio de nombre registral sea una realidad.

Gabriel y su familia conocieron la respuesta afirmativa por parte de la Dirección General de los Registros y el Notariado. "Fuimos esta mañana y nos dieron la resolución del recurso y detrás de todo el lenguaje jurídico - que no se entiende - ponía que sí, que era válido, que aceptaban que mi nombre era Gabriel; a mí eso me ha iluminado la cara, me he sentido maravillado" porque "por fin nadie me va a cuestionar; yo siempre he sido Gabriel".

Minutos después acudían a la Comisaría de la Policía Nacional para solicitar su nuevo Documento Nacional de Identidad, que le será entregado el próximo miércoles 20 de febrero, "con mi verdadero nombre, siendo mi verdadero yo en el carnet".

Un cambio de nombre lleno de obstáculos

Será el final feliz para una historia que comenzó el 12 septiembre del año pasado cuando el Registro Civil de Calatayud denegó a este joven de 15 años el cambio de nombre registral "por ser inequívocamente masculino". Todo ello a pesar de haber presentado dos informes médicos que le acreditaban como persona transexual con disforia de género y de que Gabriel fuera el nombre que ya hace tiempo es el que figura en su tarjeta sanitaria.

El 10 de octubre presentaron un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y 9 días después entregaron 129.000 firmas en el Ministerio de Justicia.

En todo momento, Gabriel ha reconocido que no ha tenido ningún problema en las tramitaciones que dependían de la comunidad autónoma y, por ello, reclama que se tramite "lo antes posible" la ley trans estatal.