Manolo Ruiz toma el mando en el Club Deportivo El Ejido

El Director General del Club Deportivo El Ejido, Javi Fernández, ha presentado este mediodía en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo la nueva estructura deportiva que tendrá el primer equipo de fútbol del club.

Así, el director general ha presentado al nuevo director deportivo del club que será Jean Calvé. Una figura que hasta el momento no existía en la entidad, ya que esas funciones las llevaba a cabo el secretario técnico, Alberto Santana.

Así, Javi Fernández explicó que “Alberto Santana va a iniciar una nueva andadura deportiva que no va a estar ligada a la entidad celeste y en este caso será Jean Calvé quien esté al frente de la dirección deportiva. Esto permitirá que yo esté en lo que he estado siempre que es en la dirección general del club”.

El nuevo director deportivo, que ya ha participado en el trabajo de elección del nuevo entrenador del equipo celeste señaló que está aquí “para ayudar al club, al míster y alcanzar objetivos. No tengo mucho más que decir porque lo importante es el trabajo”, sentenció Jean Calvé en su intervención.

Así, tras la presentación de Jean Calvé, el director general del CD El Ejidopresentó al nuevo técnico celeste que es Manolo Ruiz. “Una persona con un currículo muy amplio en Primera, Segunda y Segunda División B. Esperamos que esta nueva andadura dé frutos pronto, algo de lo que estoy seguro”, indicó Javi Fernández.

El nuevo míster afirmó haber aceptado el reto porque el proyecto le parece “ilusionante” y porque “Hay plantilla para competir y sacar al equipo de esa dinámica un tanto negativa en la que ha entrado y por eso he aceptado el reto. Creo que con la unión de todos, el trabajo y las ideas claras de que esto se puede conseguir entre todos, yo creo que el objetivo lo lograremos”.

Manolo Ruiz conoce el club al que llega ya que entrenó en las tres últimas temporadas a Linense y Extremadura, y esta temporada ha estado muy pendiente de la competición en este grupo IV de la Segunda División Br. “Hay plantilla para sacar más rendimiento de lo que están dando hasta ahora y ese es el objetivo: estabilizar el equipo y darle esa confianza a los jugadores que creo que falta, porque han demostrado a lo largo de su carrera que son jugadores que tienen ese nivel que en algunos momentos esta temporada está faltando. El principal objetivo es revertir esta dinámica negativa y con esa ilusión y esa motivación es con la que he aceptado este reto”, subrayó el nuevo técnico del CD El Ejido.

Preguntado por la falta de gol del conjunto celeste, Manolo Ruiz indicó que no solo hay que mirar la falta de gol, sino que “también el domingo se encajaron dos goles en dos errores un poco raros. El fútbol es un equilibrio” y ese es el objetivo que quiere conseguir el nuevo cuerpo técnico”Somos conscientes de que esta situación actual no se puede alargar más y por eso el club creo que está intentando reaccionar y cambiar. Este cuerpo técnico nuevo va a empezar a trabajar con nuevas ideas y a intentar transmitir la forma de juego y de intensidad que a lo mejor hasta el momento, por circunstancias, no ha habido, pero estoy convencido que lo vamos a conseguir con el trabajo y la unión de todos”.

Manolo Ruiz llega con contrato hasta final de temporada. Será en ese momento cuando club y entrenador se vuelvan a sentar para decidir sobre el futuro.

Estructura técnica

Junto a Ruiz estará como segundo entrenador José María Martínez, entrenador de la casa y que además también tendrá funciones de analista. “Lo he solicitado yo porque tengo buenas referencias de él y creo que nos va a ayudar”. De esta manera, no continuará Carlos María Rodríguez, que llegó a la entidad para hacer de segundo de José Sevilla. Para él tuvo palabras de agradecimiento el director general del club, al tiempo que le deseo mucha suerte en el futuro.

Asimismo, Manolo Ruiz llega con su hombre de confianza José María Moreno, que es preparador de porteros y analista de los rivales. De esta manera Rodo no continuará ligado al primer equipo como entrenador de porteros, pero sí continuará formando parte de la estructura del club ejidense como ha confirmado Javi Fernández en la rueda de prensa.

Quien sí seguirá en el cuerpo técnico será Javi Suárez como preparador físico, además de los fisioterapeutas Toni Moreno y Álvaro Romero.

Por otra parte, el técnico ejidense, que ya ha dirigido esta tarde su primer entrenamiento sobre el césped natural de Santo Domingo, afirmó que ha venido “con la idea clara de cambiar el rumbo del equipo, de estabilizar el club en esta categoría, fundamentalmente para no pasar apuros en el tramo final de liga”.

Sobre el rival del próximo domingo a las 17 horas en el estadio de la Nueva Condomina, el Real Murcia, Manolo Ruiz reconoció que es “un gigante dormido, uno de los presupuestos más importantes de la categoría”. Sin embargo, afirmó que el equipo irá con humildad e ilusión, con la idea de ganar y de jugarle de tú a tú. “Hay veces que con el trabajo y la ilusión, la fe en lo que estás haciendo y creyendo en tu trabajo se consigue un plus y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, que todo el mundo entienda esa idea, que den un poco más de lo que están dando”.

También tuvo palabras Manolo Ruiz para la afición. “Es una parte fundamental de todo esto. A veces a los aficionados no se les da todo el cariño que requieren, pero también es verdad que lo que los aficionados requieren de su equipo es ganar”. Dicho esto, el técnico celeste les pidió ” confianza e ilusión, que aparquen un poco, en la medida de lo posible, todo lo que ha pasado hasta ahora, que piensen con frialdad que el hablar o meterle presión a tu equipo no conduce a nada, porque hay que exigirles pero transmitirles también esa confianza e ilusión para que saquen ese rendimiento y calidad que indudablemente tienen, y le diría que merece la pena luchar por un club como El Ejido, que recordemos que hace poco que nació y que todos juntos podemos conseguir cosas”. Eso sí, Ruiz recordó que “los objetivos y proyectos a largo plazo pasan por sacar esta temporada adelante y sin su ayuda va a ser imposible”.