Emma Falcón: "La verdad es que estoy muy contenta con lo bien que ha salido el test"

La majorera Emma Falcón tuvo la oportunidad de rodar por primera vez con el nuevo Citroën C3 R5 en tierras lusas, en un circuito privado Kartódromo Internacional de Braga, donde pudo hacer sus primeros kilómetros con la unidad gala.

“La verdad es que estoy muy contenta con lo bien que ha salido el test. Soy consciente de que un circuito no tiene nada que ver con un tramo cronometrado, pero se trataba de intentar ir rápido sabiendo que si te sales no pasa nada. Es obvio que es muy diferente a hacerlo en un tramo”, dijo de entrada.

“Me vi bien con un coche, que es una pasada”, añadió. “El lunes por la tarde tuve la primera toma de contacto, pero me costaba un poco porque no tiene nada que ver conducir un 4X4 que un tracción delantera, que es a lo que estaba acostumbrada. Tuve que aprender a jugar con el reparto de pesos para que el coche me entre más de morro. El paso por curva no tiene nada que ver con otros coches que piloté; éste es un coche de carreras de verdad”, destacó una ilusionada Emma.

En la jornada de este pasado martes “me he divertido muchísimo porque he entendido más cómo era el coche y ya no tenía que estar pensando cómo se conduce porque toda la información se había interiorizado. Avancé mucho porque entendí bien lo que me explicaron y ahora hay que esperar a los próximos test que realizaremos en un tramo para tener más información después de éste test en el circuito. Tengo que hacer muchos kilómetros antes del Rally Islas Canarias para ir por el buen camino, pero tengo claro que esta temporada iré poco a poco”.

Y reconoció que “pude adaptarme tan rápido gracias al gran trabajo que hicieron conmigo tanto Sergio Vallejo como Álvaro Logro, que tienen mucha experiencia, a parte de ser súper rápidos. Sergio te transmite muy bien lo que hay que hacer y tiene mucha paciencia. Gracias a ellos dos he aprendido un montón”, finalizó la piloto de Citroën.