Alegría con Jota

El nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada, José Ramón 'Jota' Cuspinera admitió que si sigue la proyección de la primera vuelta de la Liga Endesa, este va a ser "el primer año en el que haya que llegar a doce victorias para no descender", el objetivo primordial del equipo.

"Siempre se marcan esas doce victorias, pero los últimos años ha habido equipos que se han salvado con diez, este año quien se quede con diez va a tener un problema", advirtió en declaraciones a la web oficial del club. Este jueves por primera vez se ha sentado de nuevo en el banquillo en un amistoso a puerta cerrada en el ‘Fernando Martín’ ante San Pablo Burgos.

En cuanto a lo que espera del equipo, Cuspinera espera hablar con sus ayudantes, que son los mismos que tuvo 'Che' García (Josep María Raventós, Sergio Lorenzo y Anna Montañana) para "mantener lo que estaba funcionando bien" antes de meter sus propias ideas. "Que el equipo corra y juegue a campo abierto es algo que siempre me ha gustado y no creo que vaya a ser diferente, el juego alegre, y tratar de aportar todo lo que pueda al grupo, no vengo con más intención que esa, ayudarles a crecer", añadió.