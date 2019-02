El Parlamento Europeo vota que los Fondos FEDER se destinen a las provincias afectadas por la despoblación

El Parlamento Europeo ha votado en Estrasburgo, en el marco de la Comisión extraordinaria, el reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, Informe Cozzolino). En un voto histórico, la Eurocámara ha acordado que la despoblación sea por primera vez una prioridad europea. Sobrepasando las expectativas previas generadas en el voto unánime en diciembre en el Comité de las Regiones y el voto previo de los eurodiputados del Reglamento general de Fondos Europeos en Enero (ratificado ayer en otro voto en sesión plenaria de la Eurocámara) los eurodiputados de la Comisión de Desarrollo Regional han acordado hoy establecer una partida específica de 5% de fondos FEDER en cada Estado Miembro que se dedicaría a las zonas en crisis demográficas para el período 2021-2027. Aspecto crucial, se reconoce por primera vez a la provincia (lo que en jerga europea se conoce como NUTS III) como destinatario de estas ayudas.

Este voto es el resultado de la suma de voluntades y esfuerzos y pone el broche a aquellas primeras demandas expuestas en el informe elaborado por la catedrática soriana Mercedes Molina promovido por el Ayuntamiento de Soria en su génesis y al trabajo impulsado desde la FEMP, con Carlos Martínez como uno de sus representantes, junto con otras entidades como el CMRE en un camino que ha contado con la suma de esfuerzos en todas sus fases y tres años de intensas y constantes negociaciones para ir superando etapas hasta llegar al Parlamento con la implicación también de los europarlamentarios Iratxe García y Ramón Luis Valcarce.

En concreto los eurodiputados acordaron en la votación que “al menos el 5% de los recursos del FEDER (…), se destinarán al desarrollo territorial integrado en áreas no urbanas con desventajas o desventajas naturales, geográficas o demográficas o que tiene dificultades para acceder a los servicios básicos. De esta cantidad, al menos 17.5% se asignará a las zonas y comunidades rurales teniendo en cuenta las disposiciones de un Pacto de Aldeas Inteligentes para desarrollar proyectos tales como aldeas inteligentes.”

Estimaciones iniciales apuntan a que esta cantidad supondrían al menos 13,500 millones para zonas en zonas enfrentadas al reto demográfico. De esa cantidad nada menos que 2,000 millones de euros se dedicarían a la nueva iniciativa de Villas o Aldeas Inteligentes (“Smart Villages”).

Un aspecto igualmente importante es que a esta nueva partida de fondos se le dará por primera vez un enfoque a zonas a nivel provincial o inferior con grandes retos demográficos como es el envejecimiento, la desertificación rural y el declive demográfico Así provincias o comarcas con una población inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cuadrado o con una disminución anual de 1% de sus habitantes desde el inicio de la crisis serán sujetos a planes nacionales y regionales dotados de financiación específica para fomentar el atractivo de esas zonas, la inversión y los servicios digitales y los servicios públicos.

Comentando el resultado Carlos Martínez, alcalde de Soria y Vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) en representación de la FEMP, insiste en que “esta es una noticia tremendamente positiva. No sólo se reconoce por primera vez que problemas de territorios como Soria es un problema de escala europea sino que además se le dedica una gran cantidad de fondos para el período 2021-2027. El voto de hoy culmina sin duda el trabajo de muchos años, trabajo de la FEMP, la asociación de municipios europea el CMRE.... Vemos hoy por fin la plasmación en leyes europeas las propuestas de informe de la Catedrática Mercedes Molina. Es por supuesto un esfuerzo colectivo, que no se hubiese podido conseguir sin el informe del Parlamento sobre despoblación de Iratxe García el año pasado y aquel voto unánime de las regiones y municipios de Europa en el Comité de las Regiones el pasado mes de diciembre. Hay que reconocer la contribución de otros eurodiputados en particular Ramón Luís Valcárcel Vicepresidente del Parlamento por el grupo popular”.

El voto también incluye toda una serie de otras propuestas, como que los fondos FEDER se usen para llevar al nivel local los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, precisamente una de las conclusiones del foro Think Europe celebrado en Soria el pasado mes de enero.