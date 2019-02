Dennis Nieblas: "Cuando vi la clasificación del Toledo me sorprendió"

El defensor catalán ha atendido este jueves la llamada de Hora 25 Deportes Toledo tras su debut el domingo pasado en La Moheda frente a La Solana. El ex del Guadalajara podría ser titular este domingo en el Salto del Caballo sobre todo si no remiten las molestias que acompañan durante la semana a Germán Camacho.

Procedente de las sesiones AFE jugó tan solo 5 minutos con su nuevo equipo en los que logró conservar la victoria. Nieblas habla en la entrevista de como fueron esos minutos, de su opinión sobre la categoría y de su (con solo 28 años) nutrida experiencia en el fútbol extranjero: "Me gusta afrontar retos, crecer... me guío por mis sensaciones para ser mejor futbolista y mejor persona; y para venir al Toledo me ha movido lo mismo".

Escucha la entrevista completa en el comienzo del programa de este jueves.