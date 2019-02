'Del relator y las expresiones propias de campaña'

Con la venia Juanma

De unos días para acá, realmente leo noticias y no doy crédito a lo que ven mis ojos. Me refiero a la decadencia del nivel de nuestros políticos, y hablo de los que se suponen de alto nivel cuando se dirigen al pueblo llano, es decir a sus potenciales votantes.

Es por ello por lo que me indigna el cinismo, la mentira y la irresponsabilidad de la ultraderecha española, que no parece tener límites. Es incomprensible que la ultraderecha centre un inusual, incomprensible e incluso ilegítimo ataque a un gobierno legítimo por una terminología latina cuyo significado es "alguien que 'relata o refiere alguna cosa'. "Persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes".

Señores lo importante no es que se le llame 'Relator' o 'Notario, o Mediador, o Coordinador', lo importante será el papel que se le otorgue y juegue. En cualquier caso, el diálogo es algo no solo legítimo, sino fundamental para salvaguardar nuestra herida Democracia.

No puedo entender que la irrupción de VOX, ponga en jaque al PP y a Cs, como para darle una patada al 'fair play' en política, a riesgo de encender a un pueblo avasallado, cabreado, y fácil de manipular. No se dejen engañar por cuestiones tan simples como que Sánchez haya anunciado la incorporación del 'Relator', porque lo que se esconde detrás de tantos trapos de colores (que quienes los ondean hoy llevan año ocultando bajo ellos sus fortunas es: "Sembrar un pánico desproporcionado al hecho de que se incorpore un 'coordinador de sesiones'. Por cierto, una fórmula adoptada por el Ejecutivo de Rajoy en 2014 y 2017."

Lo último, ahora que el presidente Pedro Sánchez se ha visto obligado a convocar elecciones anticipadas, es rubricado por el recién estrenado consejero andaluz de Economía, Rogelio Velasco, a quién no le ha temblado la voz en afirmar que lo que se dice en campaña es simplemente mentira. No lo ha dicho así, sino que ha suavizado la terminología, pero no deja de significar lo mismo. Literalmente el bueno de Rogelio respecto a la imposibilidad de cumplir la promesa electoral de crear 600.000 nuevos empleos y reducir impuesto, ha dicho: "Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral". Vamos que dice el buen hombre que las promesas electorales, no son más que un recurso de retórica electoral. Qué pena que el rescate a la banca fuese un "necesario cumplimiento". Eso sí, a cargo de las maltrechas economía de las familias de los trabajadores.

Pues eso que antes nos meaban y nos decían que llovía, pero es que ahora nos dicen que nos mean y la gente parece estar deseosa de recibir esa lluvia dorada. Ahora que se acercan nuevas elecciones recuerden que cuando prometan... les estarán mintiendo. Y por favor, si les mean... no se limiten a abrir el paraguas sino a no permitirles a los sinvergüenzas a que les orinen en lo alto.