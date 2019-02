Microacuerdo en el Consejo Vasco de Finanzas

Que la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de ayer iba a concluir con acuerdo estaba cantado. Metidos, como estamos, en precampaña electoral, cualquier discrepancia hubiera sido oportunamente aprovechada por la oposición. Militando todos en el PNV, se imponía el acuerdo.

Así, diputaciones y gobierno acordaron crear un Fondo Extraordinario, que se activará cuando algún territorio no llegue a los compromisos de pago de la Ley de aportaciones. Una solución transitoria, que los miembros del Consejo vendieron como un gran logro, como la prueba de la capacidad de acuerdo y diálogo en Euskadi, en contraposición a Madrid, remarcaron varios, donde hay "un enfrentamiento abierto y sangrante".

Seguro que no fue fácil, que se merecían esos autoaplausos. Pero, crear un fondo de, como límite este año 60 millones, la mitad pagados por Lakua, cuando la recaudación ha sido de 15.000, no parece para tanto. Siguen sin ponerse de acuerdo en la raíz del problema: renovar la Ley de aportaciones. Llevan ocho años así siendo todos del mismo partido. A lo de ayer Jonan Fernández lo llamaría microacuerdo. Un buen comienzo. Pero no más.