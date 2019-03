Los 50 metros de carretera que no llegan para conectar Sopela con Urduliz y su hospital

50 metros son lo que queda para concluir una carretera que discurre por Sopela y Urduliz, y por la que se accedería directamente al Hospital de Urduliz. El tramo del vial Olabide-Osteiko de Urduliz ya está urbanizado y finalizado, mientras que el de Sopela ha sido motivo de disputa entre Ayuntamiento y oposición durante los últimos años.

El portavoz de EH Bildu, el primer partido en la oposición y que en la pasada legislatura estaba en el gobierno, Willy Bio, se pregunta por qué no termina ese tramo cuando "el Ayuntamiento tiene vía libre". El portavoz de la coalición abertzale sostiene en la SER que a pesar de ser su competencia "en cuatro años no lo han hecho. Creo sinceramente que la Alcaldía y el PNV de Sopela son inconscientes de este problema y no se atreven a enfrentarse a la Diputación de Bizkaia".

Precisamente, es el ente foral, dice Bio, quien debería buscar una solución a estos accesos al Hospital de Urduliz. "La carretera de Olabide debe finalizarse, pero además de esta calle, hay que buscar alternativas de transporte al reciento hospitalario, como mayores frecuencias en el metro u otro acceso por carretera".

El vial concluye en este punto que corresponde con la frontera entre Urduliz y Sopela. / Gonzalo Loza

Según vecinos y oposición, el Ayuntamiento de Sopela, gobernado actualmente por PNV y PSE, se comprometió en septiembre de 2017 a priorizar este tramo restante, pero la legislatura está a tres meses de finalizar y todavía no hay movimientos en este sentido.

El alcalde jeltzale de la localidad, Gontzal Hermosilla, ha declinado hacer declaraciones al respecto. Quien sí ha respondido a la llamada de Radio Bilbao ha sido la concejala socialista de Empleo y Promoción Económica, Teresa Fernández: "Es un proceso jurídicamente lento porque necesita muchas publicaciones, plazos y escrituras. Son distintas cuestiones que ralentizan este proceso porque se juega el interés de muchas personas".

Fernández excusa que esos 50 metros del vial de Osteiko no estarían dirigidos exclusivamente al acceso del Hospital, sino a un polígono industrial que se prevé construir en la zona.