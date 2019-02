Cervera: "La victoria del otro día nos da esperanza por acercarnos a los cincuenta puntos y a los puestos de arriba"

El entrenador cadista sigue sin querer lanzar el discurso del play off de forma clara. La permanencia es el único objetivo para el cuerpo técnico y el resto será un premio. Por eso Cervera no duda en reconocer que "la victoria del otro día es muy buena, por los tres puntos, por cómo se consiguió y porque nos da esperanzas de acercarnos a los cincuenta puntos. Además, si tenemos una buena racha poder acercarnos a los puestos de arriba".

El míster reconoce que "no estábamos bien. Los tres últimos partidos fueron una época muy mala. El otro día nos parecimos más a nosotros mismos y ganamos y eso nos deja más contentos. Ahora espero que nos podamos encontrar mejor en el campo".

Uno de los discursos más repetidos por el míster cuando los amarillos no ganan es que se juega a algo que él no quiere. La razón, aquí: "Cuando jugamos a otra cosa puede ser por el equipo contrario, porque el resultado te obliga o por los jugadores que tienden a su juego natural. Hay jugadores que cuando está en el campo y tiene un marcador en contra tira a su naturaleza. Cuando coinciden cuatro o cinco jugadores de buena naturaleza y se ponen a jugar como tal y no como individualidades".

Uno de los motivos del cambio del equipo en Alcorcón fue enviar a Aketxe a la banda diestra. "Con Aketxe en banda derecha fuimos mejores. Con él ahí en banda derecha me pareció fuerte y que jugó bien".

Sobre el próximo rival, Cervera reconoce que "a poco que tenga una posibilidad el Tenerife te hace daño. La posición en la que están en la tabla es engañosa. Ellos tratarán de tener la pelota, no sé qué partido nos encontraremos".

Uno de los nombres propios por los que se le preguntó al míster fue por Álex Fernández, el míster dijo del madrileño que "en la búsqueda se quedan jugadores sin jugar lo que ellos quisieran. Siempre tengo presente a Álex, para todo. Quizás meta a otros porque él es algo más anárquico, pero lo tengo como a uno de los pilares del equipo".