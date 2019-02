Clavijo asegura que Canarias está preparada para una nueva crisis

Después de tres años y siete meses de mandato, Fernando Clavijo presume de dejar una Canarias más fuerte de la que encontró al inicio de la legislatura.

El presidente regional ha destacado en el Encuentro SER Canarias la situación financiera del Archipiélago al ser la comunidad menos endeudada pér capita y haber aumentado la tasa ocupación hasta el 13,8 por ciento, más de cinco puntos por encima de la media nacional.

Sobre la recesión económica que vaticinan los expertos, Clavijo ha insistido en que las Islas están capacitadas para afrontar una nueva crisis: "Canarias está mucho mejor preparada que en 2015. No solo tenemos el Estatuto de Autonomía y el REF, sino que todas las políticas que se han puesto en marcha de la mano de sindicatos, empresarios y tercer sector nos preparan para salir adelante".

Ante el naufragio de las cuentas nacionales y el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el 28 de abril, Clavijo no discute las políticas sociales que preveía el gobierno central, pero sí le ha reprochado a Pedro Sánchez no cumplir con el diferencial canario en las cuentas y no "haber derogado la reforma laboral porque no han tenido valentía".

De cara a los próximos comicios regionales del 26 de mayo, el presidente se ha mostrado contundente ante el avance de la ultraderecha y ha asegurado no entender que haya canarios que puedan votar a Vox en las próximas elecciones, un partido que quiere acabar con las autonomías.