Montiel y Segado, en la lista para Tarragona

Natxo González dio a conocer este viernes la convocatoria. "Tenemos necesitados y sin jugadores de ese perfil". El entrenador blanquiazul sabe que necesita tirar del filial a pesar de que no se merecen esa oportunidad dado el pésimo rendimiento en Segunda B.

"No podemos pedir a los chicos que nos cambien", afirma el entrenador. La idea es que Segado no llegue a debutar, y con más opciones llega Joni Montiel, que sin embargo no será una de las primeras opciones para entrar en el campo.

Natxo González citó a 19 jugadores para el duelo del Nastic de Tarragona. La sorpresa fue la inclusión de Pedro Sánchez, todavía no recuperado al cien por cien de su lesión. "Está para 12 minutos", bromeó el preparador vasco. De no ser por als urgencias, Sánchez no hubiese reaparecido este fin de semana.

El único descarte fue el de Sebastian Dubarbier. El argentino se queda fuera de la criba final. Son baja por lesión Mosquera, Vicente, Michael Krohn-Dehli y Carlos Fernández. Por sanción no estarán ni Nahuel ni Domingos Duarte.