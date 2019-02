Carlos Pastor vuelve a intentar ser rector de la UMH

El catedrático de Física Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Carlos Pastor, ha presentado oficialmente su candidatura a rector de la institución ante las elecciones del próximo 3 de abril. Se convierte así en el segundo aspirante tras, Juan José Ruiz, catedrático de Genética.

Será la tercera vez que Pastor intente ser rector, ya se presentó en las dos últimas elecciones contra el actual, Jesús Pastor y perdió. En esta ocasión su lema es "Tienes derecho a opinar y decidir",

Carlos Pastor ha publicado en redes sociales su registro de candidatura y también una carta en la que expone su proyecto y afirma que "si no hay candidatos no hay decisión". Añade que "presentarse contra el aparato es arriesgado, pero tengo muy claro que no hay que tener miedo de perder, perder es una de las dos consecuencias de participar. La otra, ganar, es la que más responsabilidad conlleva y se debe afrontar sin temor alguno. Además, tengo la convicción de que hay mucho que hacer y creo saber cómo hacerlo".

El catedrático de Genética del Departamento de Biología Aplicada, Juan José Ruiz, fue el primero en presentar su candidatura el pasado lunes, de cara a las elecciones que tendrán lugar en primera vuelta, el próximo 3 de abril. Ruiz fue director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela desde 2004 hasta 2015 y desde entonces ha desempeñado el cargo de Vicerrector de Infraestructuras de la UMH.

El periodo de campaña electoral será de cinco días hábiles, que comprenderá desde el 25 hasta el 29 de marzo, ambos inclusive. Además, esos mismos días se podrá realizar el voto anticipado, y en el caso de que fuera necesario celebrar una segunda vuelta, las elecciones a rector tendrán lugar el 15 de mayo.

De esta forma se elegirá al sustituto del actual rector, Jesús Tadeo Pastor, que ha agotado su mandato de ochos años, después de que accediera al cargo en 2011 y sustituir al que fuera primer rector de la institución ilicitana, Jesús Rodríguez.