Los Juzgados de Elda renovarán su mobiliario 38 años después

La lentitud de la Justicia, abarca hasta al cambio de mobiliario. A finales de 2018, el camión que transportaba el nuevo mobiliario que debe sustituir el obsoleto del Juzgado de Elda paró en Novelda, y en lugar de llegar a Elda, el material quedó almacenado en los juzgados de la vecina población.

Ya entonces, el sindicato CSIF denunció que el mobiliario suministrado a finales del año pasado para renovar el existente en el Palacio de Justicia de Elda se encuentra almacenado en la segunda planta de los juzgados de Novelda (que actualmente se encuentra sin finalizar y no operativa) al no haberse podido descargar en las instalaciones de Elda, ya que debido al volumen que ocupaba no había espacio para poderlo guardar.

Se trata de un mobiliario que ocupaba un tráiler y medio y que vendría a renovar el existente en la actualidad, la mayoría del cual data de 1981 cuando se inauguraron las instalaciones del Palacio de Justicia de Elda.

Ahora, el sindicato CSIF ha informado que la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas les ha informado que próximamente se va a proceder a pintar las dependencias y a trasladar las mesas, con lo que parte del mobiliario podrá entrar en uso para sustituir al existente.

Cabe recordar que la única renovación de mobiliario que se ha llevado a cabo durante todos estos años ha consistido simplemente en material recuperado de otros juzgados en los que se había desechado por renovación y una partida de sillas ergonómicas en 2017.