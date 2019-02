Un axioma real en la ciudad: A más horas de luz, más conciertos

En febrero las horas de luz se incrementan de media 1 minuto al amanecer y otro al atardecer y es obvio que este aumento de luz afecta a nuestros biorritmos y aprovechando estas suaves temperaturas, ¿qué mejor forma de controlarlos si disponemos nuestros sentidos en alguno de los numerosos conciertos programados para este fin de semana?.

La primavera ya se presiente cerca, no solo por lo que acabamos de comentar sino por las constantes confirmaciones de nuevos nombres para los festivales de nuestra provincia.

Esta semana se ha confirmado a Zahara para cerrar el ciclo acústico de "Al Oído" que se celebra en el Teatro Martín Recuerda de Pinos Puente, aún falta el resto del cartel. Por cierto la ubetense también estará cerrando la temporada de festivales en el "Granada Sound" que también han sumado a la revelación del último año, Morgan y a Jacobo Serra. Pero lnovedades no acaban aquí, porque también el "Bull Music Festival" ha incluido un amplio abanico de estilos y nombres, siguiendo su filosofía 360º, donde destacan "C. Tangana", Eskorzo y Dorian.

Viernes 15

22.00H - Rayden - Industrial Copera.- Parte de culpa de la expansión de los sonidos urbanos a otro tipo de público la tiene entre otros Rayden, un rapero madrileño que ha conseguido conectar como nunca antes con una capa transversal de seguidores. Hoy nos presenta su último trabajo, Sinónimo.

22.00H - Ilegales - Sala ElTren.- Nuestro rock no sería tal sin la aparición de esta banda, allá por los años 80, con sus letras descaradas y temas muy directos, incluyendo clásicos como "Tiempos nuevos, tiempos salvajes" o el disco "Todos están muertos". Una banda liderada por Jorge Martínez que no sólo triunfó aquí, si no más allá de nuestras fronteras.

22.00H - María Rúiz - Taberna JJ.- Una cantaautora que ha sido telonera de Rozalen y que forma parte del colectivo femenino "Arte Muhé", diferentes disciplinas artísticas hechas por mujeres, pero no sólo para mujeres. Con su disco autogestionado "Metamorfosis", llega esta noche a Granada.

22.00H - Croché / Same Fire - Rock'N'Rolla.- Continua el ciclo de "Quid pro quo" en esta céntrica sala. 2 jóvenes bandas, los primeros con un rock existencial alejado de toda banalidad, según ellos mismos explican y los segundos son un cuarteto cordobés que apuestan por la fusión del rock, el folk y el blues.

22.00H - Apartamentos Acapulco - Sala PlantaBaja.- Llegó el día, justo una semana antes de la publicación de "El resto del mundo", su trabajo más reciente, harán su presentación esta noche en el Planta, para también aprovechar la fecha y celebrar la efeméride de su primer concierto en esta sala. Fieles a su estilo donde el shoegaze tiene una gran notoriedad, siguen pasando por ser una de las formaciones con mayor perspectiva de nuestra cantera.

22.30H - Beach Hotel - Playmobil Club.- Dentro de los "Rincones del Rock" aterrizan hoy estos chicos que como otras tantas bandas comenzaron con temas propios en inglés y poco a poco van incorporando otros en nuestra lengua materna.

Sábado 16

17.00H - Las Infrarrojas - LemonRock Hostel.- Sonido levantino, concretamente desde Alicante llega esta banda femenina, con unas letras muy comprometidas. Se mueven entre acordes de rock garage con toques de power-pop. Un muy buen plan para pasar un animado tardeo.

18.00H - El extraño caso de Carmen Dorado - Sala PlantaBaja.- Prosigue el ciclo de los "Plantardes", para la ocasión con este peculiar trío que nos trae su personal visión de lo que es el rock-folk para ellos.

19.00H - Nulo - FNAC.- Nos hubiera gustado que esta banda hubiera apostado por un lugar singular, tal y como han hecho en muchos de sus conciertos, pero al menos les tendremos cerca. Banda de rock alternativo procedente de la capital hispalense.

22.00H - SoundBay - Playmobil Club.- Una nutrida banda que tuvimos la oportunidad de descubrir en la pasada edición de GranaPop y que nos dejó muy buenas sensaciones. Ahora tendremos la oportunidad de verles defenderse en una noche para ellos solos. Su estilo ya lo catalogamos como los creadores del chillrock-pshyco y lo seguimos afirmando.

22.00H - El Duende Callejero - Sala ElTren.- Con aires de rumbitas desenfadadas y alegres han sabido dar el salto desde un programa de talentos en la pequeña pantalla a la vida real, además de hacerlo con un notorio éxito, tal y como así nos lo está mostrando esta gira.

22.00H - Jaguardiente - Taberna JJ.- Formación compuesta por 4 integrantes comandada por la voz de Lila Green arrojan unos resultados de buen soul, funk, sonidos jazz en unas composiciones llenas de ritmo o groove como les gusta decir a los especialistas en la materia.