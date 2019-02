Trabajos de reparación y mejora en la A-401

Unos trabajos que daba a conocer el portavoz del grupo municipal Andalucista, Juan López, en rueda de prensa, en la que prestaba una especial atención a la situación de la carreta A-401, confirmando que desde el pasado lunes, incluso antes del nombramiento y toma de posesión del nuevo delegado de la consejería de Fomento, se está realizando trabajos de mejora, en varios tramos, de la carretera A-401 entre Jódar y Úbeda, saliendo al paso de la concentración convocada, la pasada semana, por Podemos, más concretamente a la publicación desde ese grupo, de la no asistencia de los grupos políticos municipales.

El portavoz andalucista daba a conocer, “… La última moción que hemos presentado, (que al final se convirtió en moción institucional, suscrita, por unanimidad, por todos los grupos del pleno municipal), para los arreglos de la A-401. Que debo decir que, en los tres días que llevamos de semana, se están produciendo actuaciones, arreglos. Quiero remarcar que el otro día se convocaba, por el grupo Podemos, una concentración en la plaza del ayuntamiento, públicamente se ha dicho que estábamos invitados, el resto de grupos políticos, por carta, a mí no se me ha invitado por carta, la convocatoria me ha llegado por las redes sociales, yo sabía que había una convocatoria, a la que no pude asistir, por motivos personales, pero, aparte de eso, creo que no es la manera correcta de enfocar una concentración, por parte de un grupo político solo, están en su derecho y lo veo genial, pero creo que no era la manera y más cuando ya existía una unanimidad en todos los grupos políticos, había un consenso, a través de una declaración institucional… Está habiendo algunos arreglos, pero habrá que culminar con señalización vial… Se sabía, antes de esa manifestación, que iba a haber actuaciones, por parte del responsable de carreteras, de fomento, en esa fecha (10 diciembre 2018, en visita al ayuntamiento), ya había anunciado que se iban a llevar actuaciones. Lo único, y eso lo tenemos que entender todos, que en la campaña de aceituna es complicado… Ha sido aflojar la campaña, y se están haciendo las actuaciones…”.

En cualquier caso, una situación que ya adelantaba ante nuestros micrófonos, el pasado 10 de diciembre, hace más de dos meses, a preguntas de esta redacción el anterior delegado de Fomento, José Manuel Higueras, “… La semana pasada y esta semana ya hay técnicos de la delegación, nos transmitió esta urgencia el alcalde, viendo cuales son esos puntos negros que puede tener esta carretera, cuales son los puntos de peor situación, y en el que está el firme peor. Estamos haciendo el informe de estos puntos y, a continuación, al inicio del año que viene se harán unas obras de urgencia, para poder arreglar las zonas que peor estén… Me pareció especialmente doloroso y poco oportuno mezclar el doloroso accidente, que todos lloramos, con la situación de la carretera, creemos que no era adecuado… Nosotros lo que hacemos es un trabajo callado, que no se ve, pero sí que se realiza, y estamos viendo y realizando todo ese proyecto que venga a arreglar estos puntos de la carretera, que peor están…”.