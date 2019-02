Así suena Patricia Valley

Empezó estudiando psicología, pero lo dejó cuando se dio cuenta de que no era lo suyp. Terminó la carrera de periodismo, pero era consciente de que nunca se dedicaría a ello profesionalmente. Acabó trabajando como modelo (con éxito) de una manera, dice, casual. Dio el salto al mundo de la interpretación y ahora, por fin, ha logrado desarrollar su verdadera vocación: la música. La inquieta y polifacética Patricia Valley acaba de lanzar 'Breathe', el primer sencillo de su primer proyecto musicak 'Out of the Valley'.

Comenzó estudiando música en León ("solfeo y violín, era penosa", dice) por lo que desde muy pequeña ha mirado a la música como vía de expresión. 'Out of the Valley' surge como un EP y Valley adelanta que los temas serán "un poco más oscuros que si los hubiera escrito ahora ya que cuando los compuse estaba pasando por una etapa de ansiedad que gracias a dios he superado". Con un tono electrónico, también reconoce que quizás este primer tema es el más comercial de todos "el resto se vuelve más experimental"

Este proyecto no supone el abandono de su faceta de actriz (recientemente la hemos podido ver en la serie de TVE 'Estoy Vivo' junto a actores de la talla de Javier Gutiérrez, Anna Castillo, Alfonso Bassave o Alejo Sauras) aunque reconoce que en España es complicado ser una artista multidisciplinar "En otros sitios cuantas más cosas hagas, más inquietudes tengas más se te valora y aquí no es así", lamenta "es como que la gente se pierde un poco, pero yo no ha venido a hacer lo que gente quiere. Y yo no concibo la vida sin la interpretación ni sin la música". Por eso espera que le lleguen muchos proyectos de ambas partes "lo necesito para vivir, pero también a nivel personal"

Y es que a su faceta de actriz y ahora cantante, puede que en breve se sume la de escritora. "Escribir es mi necesidad más arraigada. En el primer momento en el que quise comunicarme lo hice a través de la escritura y lo sigo haciendo. Es un trabajo que requiere constancia y disciplina, tiene que ser algo que forme un conjunto. Por eso cerré mi blog y seguí escribiendo de forma más privada. Y tengo algunas cositas..." adelanta.