Més per Mallorca descarta que Toni Noguera dimita por su imputación

Noguera no dimite. Fuentes de Més explican a Radio Mallorca que los cargos electos del partido sólo se verán obligados a dimitir cuando se trata de un delito por corrupción y que "este no es el caso". El código ético de la formación especifica en su punto número 15 que "los cargos que estén imputados por corrupción o por algún otro delito que vaya contra el ideario de la organización deberán de poner su cargo a disposición del partido". La situación de Noguera no entraría en este supuesto, según Més, porque la imputación del alcalde es por presunta prevaricación administrativa. El Juzgado número 5 de Palma ha admitido a trámite la querella presentada por la patronal del alquiler vacacional FEVITUR contra el alcalde de Palma por "la prohibición de la comercialización de viviendas de uso turístico en plurifamiliares de Palma".

