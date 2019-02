Mandiola: "Es mejor poder ser primero que como el año pasado, pero sin ansiedad ni presión"

El Atlético Baleares viaja esta tarde para jugar contra el Conquense mañana a las 16:00, un equipo que se encuentra en zona de peligro, al contrario que los balearicos.

El equipo local se encuentra a 17 puntos de diferencia de los baleares y a dos puntos de la salvación, motivo por el cual va a intentar quedarse con la victoria en casa. Por su parte, Manix Mandiola lo ve como una oportunidad para ellos: "Oportunidad para jugar bien y para sumar y dar un paso pequeño o grande y seguir para adelante. Para eso tenemos que competir bien y si ganamos y otro no, mejor. Que otros tengan mala racha no importa, porque los que ahora pierden lo mismo ganan 5 seguidos y tienes que contar con ello. Tenemos que ir a por el partido. Sin en 85' no podemos ganar ya cerraremos filas. No hablamos de liderato, nos lo tomamos con naturalidad, es mejor poder ser primero que como el año pasado, cuanto más arriba mejor, pero sin ansiedad ni presión."

"El Conquense ha cambiado 5-6 jugadores en enero, equipo nuevo, entrenador nuevo, aquí en la ida nos dieron un baño por momento, tocan la pelota... seremos prácticos, defenderemos bien y esperamos que se repita el resultado de la ida, que ganamos", ha añadido el míster.

El conjunto blanquiazul se encuentra a tan solo un punto del liderato del Villareal B, después de ganar al Peralada en Son Malferit. Pese a estar rozando el liderato, el objetivo no es este para el técnico: "También estamos a un partido de salir del playoff casi, aún que lo hayamos hecho bien. Lo que quiero es que el quinto esté a 8 puntos, que es la distancia con el sexto. Hay que descabalgar a uno."

Para el encuentro de mañana las bajas son Kike, Ruben González, Rovirola y Rodri. Mandiola, dejará en el lateral derecho al nuevo fichaje, Peris, mientras que a Álvaro Vega lo mantendrá como central porque no lo ve convencido porque el año pasado solo jugó dos veces en esa zona.