En los últimos tiempos vengo observando a bastantes jóvenes atrapados en el mundo de las apuestas. Se pasan tiempo mirando el móvil, no para ver un mensaje o una red social, sino para ver si han ganado algo de dinero en las pequeñas cantidades que han realizado. Apuestan en todas las modalidades deportivas, algunas desconocidas para mí. Cuando ganan algo rápidamente lo comunican. Cuando pierden, el silencio es absoluto. Se da más en los chicos, algunos de ellos menores de edad.

El otro día escuchaba a un psicólogo que el mayor problema en el futuro no va a ser ni las drogas, ni el alcohol sino la ludopatía que están generando las casas de apuestas.

Como informan los diversos medios de comunicación, en nuestra ciudad empiezan a llegar voces de alerta. Asociaciones, sindicatos o grupos políticos como Ganemos se han sumado a la corriente que señala a las apuestas deportivas como un nuevo gran problema social. Que ya está aquí, en realidad, porque las calles de Palencia se han llenado de establecimientos en los que se puede apostar, pero que irá a más, como vaticinan desde la Asociación de Jugadores en Recuperación El Azar, porque comienzan a atraer a los más jóvenes hacia un sector que puede derivar en actitudes ludópatas.

Regulados por la Junta de Castilla y León, los locales de apuestas en Palencia se están multiplicando. En poco tiempo tendremos 11 lugares, bien repartidos por los diversos barrios de la ciudad.

Estamos ante un hecho bastante silenciado. Las televisiones, las radios, los periódicos, las redes sociales… están repletas de publicidad de las casas de apuestas. Cuando uno ve o escucha un partido de fútbol, te vuelven locos con lo que uno puede ganar de manera sencilla. Se busca a deportistas, locutores, famosos… que hablan de la facilidad con la que uno pude ganar dinero. Muchos equipos llevan en sus camisetas la publicidad de estas casas de apuestas.

¿Cuánto dinero están ganando los diferentes medios? Estoy seguro que millones de euros. He leído que los operadores de juego y apuestas en televisión suponen el 20% del total de una retransmisión deportiva. En las emisoras de radio creo que se acerca o lo supera.

Lícito o no, casas de apuestas, clubes de fútbol y medios de comunicación se están forrando con este prometedor modelo de negocio, lo cual no es malo siempre que no sea a costa de generar ludópatas o enganchar a menores de edad y no parece que nadie en la administración esté dispuesto a ponerle freno al asunto. Me entristeció ver la frialdad de una concejala del equipo de gobierno este jueves en la primera entrevista de la mañana de Radio Palencia.

Es urgente que la administración tome cartas en el asunto y regule la publicidad, como ya se hizo con el tabaco o las bebidas alcohólicas. Además, deberían iniciarse campañas de concienciación y prevención en las que se explique a los menores el riesgo de adicción que pueden suponer las apuestas online.

Yo estoy preocupado. Me gustaría que los expertos nos ayudasen y que nuestras autoridades no miren hacía a otro lado. Estamos ante un problema que hay que legislar, dando alternativas para que no empobrezca la vida de nuestros jóvenes o les condene a una ludopatía crónica.