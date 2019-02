"Necesitamos una Ley de Igualdad de Diversidad Sexual en CYL y un protocolo sanitario"

La noticia saltaba durante la semana, un joven transexual palentino, Izhan, llevaba meses esperando que el SACYL le proporcionara cita y solución con el endocrino para poder comenzar con su tratamiento hormonal. De Palencia a Valladolid y de ahí a Burgos sin ninguna respuesta ni cita ni explicación de por qué se rechaza administrativamente su solicitud. Tanto el joven como sus padres denuncian que cómo es posible que en una provincia como Palencia no haya medios para afrontar estos casos y que en Castilla y León no exista un protocolo sanitario al respecto.

Todo comenzó hace casi un año cuando una profesora del Instituto notó que algo le pasaba a Izhan, logró sincerarse con ella que le apoyó en todo momento aconsejándole hablar con sus padres, así lo hizo mostrándoles éstos su apoyo incondicional desde el primer mometo. Y ahí comenzó su lucha, acudieron al Sacyl en Palencia, que afirmó "no estar preparado para estos casos" y de ahí se le derivó a Valladolid, una vez su expediente estuvo en la ciudad vecina se le comunicó que había habido un cambio en el protocolo y que le derivaban a Burgos. Tras no tener noticia se pusieron en contacto con el Hospital burgalés que se limitó a confirmarles que su caso estaba rechazado administrativamente. Piden una solución y un protocolo de actuación al que poder acogerse.

En 2007 se aprobó la Ley de Género, sin embargo todavía hay comunidades autónomas que no cuentan con ley propia, entre ellas Castilla y León, y lo peor es que muestran un total desconocimiento de por lo que pasan estas personas y sus familias. Los padres de Izhan, que necesitaron de apoyo psicológico, se vieron obligados a buscarlo en la sanidad privada ya que "no te puedes permitir esperar meses para que te atienden cuando tu necesidad es inmediata". La Delegación de la Junta afirma que no tienen conocimiento del caso, sin embargo la familia asegura que ha sido la Gerencia palentina la que ha enviado todo el informe a Burgos. Izhan lleva con todas las pruebas realizadas desde noviembre y sigue esperando que alguien le diga algo acerca de una solución a la que tiene el mismo derecho que otras personas que atraviesan por la misma situación y sí la tienen en otras provincias.