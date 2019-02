"No dejes de seguirme", lema del Día Internacional del Niño con Cáncer

Este viernes se celebra el Día Internaciónal del Niño con cáncer y desde ADANO, la asociación navarra que los ayuda, se ha acercado hasta el colegio Sagrado Corazón de Pamplona para hacer más visible la enfermedad entre los más jóvenes.

Este año, el lema de este día es “No dejes de seguirme” y con él demandan un protocolo de seguimiento a los pacientes que han superado un cáncer en la edad pediátrica que permita la prevención y el tratamiento de las posibles secuelas que puedan experimentar.

En el acto, una joven que había padecido cáncer ponía voz a su experiencia, a través de un manifiesto. Decía que "somos todo aquello que superamos. Y soy un superviviente porque superé un cáncer infantil. No he vuelto a nacer, pero sí soy consciente de las ganas que tengo de estar aquí. A mi manera, que siempre será la mejor de las maneras, y entendiendo que aquella fue una batalla entre todas las que me quedan por librar. Por eso, necesito que no dejes de seguirme, porque sólo con un seguimiento continuo tras la finalización del tratamiento, podré vivir sabiendo que puedo comerme el mundo disfrutando de cada bocado".

El evento, al que ha acudido el consejero de Salud, Fernando Domínguez y la concejal del área de Acción Social del ayuntamiento de Pamplona, ha finalizado con la actuación del Coro de Primaria del Colegio.