"Un partido único e irrepetible"

La Real Sociedad está a 90 minutos, quizá sean 120, de vivir la primera final de la Copa de la Reina de su historia. Son los minutos de la semifinal de este domingo contra el Sevilla en Anoeta. "Es un partido histórico e irrepetible", dicen desde la sección femenina del club donostiarra. En la previa, han comparecido en el escenario de la cita historica el entrenador, Gonzalo Arconada, y las jugadoras Manuela Lareo y Mariasun Quiñones.

Arconada: "Importante tener la cabeza fría"

-La presión la asumen bien. "Yo creo que el equipo lo va a asumir bien, llevamos tiempo hablando del compromiso y la importancia del domingo, pero lo tenemos que asumir con tranquilidad, será importante estar con la cabeza fría".

-No dan por hecho la clasificación. "Nosotros no lo pensamos, porque tenemos que jugar y sabemos que no será nada fácil, y para ellas también es una oportunidad histórica, a pesar de sus problemas en liga. En casa tenemos esa ventaja, sabemos que en los dos enfrentamientos hemos sido superiores y eso nos tiene que dar confianza".

-Sin favoritismo. "Es que en este tipo de partidos no hay favoritas, porque es un partido igualado, aunque tengamos esa cierta ventaja de jugar en casa. No será un partido nada fácil y tendremos que tener toda la intensidad. Los miedos hay que dejarlos en la caseta".

Manu Lareo: "Será algo único"

-Tranquilidad. "Soy más de pensar día a día. El formato de la copa ha cambiado y eso te mantiene un poco más vivo en la competición. Estoy disfrutando mucho de todo lo que está pasando. La copa nos ha ilusionado mucho y el hecho de ser diferente nos ha dado un aliciente más".

-Dedicado a todas esas jugadras que han pasado por la Real. "Muchas caras conocidas y llevo muchos años jugando en Primera y se cómo era antes y cómo hemos evolucionado hasta ahora, y me siento partícipe junto a ellas de esto y me gustaría que el domingo se sintieran como si lo estuvieran jugando ese partido. Eso nos da un plus mayor para ganar el domingo como sea".

-A por todas. "Hay que ganar como sea, es un partido único, porque son 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa".

Mariasun: "Queremos aprovechar nuestra buena dinámica"

-Referentes. "Gracias a ellas hoy estamos aquí, todo el trabajo que han hecho y lo referentes que han sido, y ahora tenemos la suerte de jugar una semifinal de Copa en Anoeta y sólo espero que nosotras disfrutemos dentro del campo y ellas desde fuera".

-Tranquilidad. "Estamos tranquilas pensando en el rival pero también pensando en nosotras porque venimos en una buena dinámica y lo queremos aprovechar".

-No piensan en celebran nada hasta terminar el partido. "Hemos visualizado el empuje de la afición en Anoeta, porque el sevilla es un gran equipo, porque lo importante es estar concentrados en el partido, y cuando pase el partido ya pensaremos en lo que pueda pasar".