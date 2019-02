Aritz Elustondo: "Cuantos más canteranos en el primer equipo, mucho mejor"

Aritz Elustondo está listo para volver a jugar, depués de haber superado las molestias que le han impedido estar disponible en las últimas jornadas. Así lo explica el defensa besaindarra en una charla en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.

-¿Cómo se encuentra de su lesión?

La verdad que llevo dos meses y unos cuantos días con el tobillo tocado y cuando he jugado estaba más preopcupado de si me dolía el tobillo que de disfrutar en el campo, y con ganas de poder conseguir las mismas sensaciones de antes de la lesión, ser el Aritz de siempre y ayudar a mis compañeros. Esta última semana he estado reforzando el tobillo y olvidándome del dolor. Poco a poco lo consigo y estoy ya con ganas de poder ya el sabado.

-¿Le apuntamos para el sábado?

Lo que el mister decida. Yo estoy dispuesto a ponérselo difícil, y si él quiere, sí, estoy listo.

-Toda ayuda será poca para hacer bueno en Anoeta el empate de Valencia...

El empate fuera de casa hay que hacerlo en casa, y la primera vuelta en Anoeta no ha sido buena. Nosotros esperábamos más, hay que sumar tres puntos cada semana en Anoeta. Será un partido difícil, pero queremos darle ya alegrías continuadas a la afición.

-¿Ganar para seguir mirando a Europa?

Esta temporada se ve una temporada muy apretada. Pero nosotros pensamos en sumar los tres puntos aunque sin volvernos locos, pero sí queremos ponernos bien en esa pelea por los puestos de arriba. Imanol nos ha dado muchas claves para superar una defensa de cinco, que este año se nos está atragantando.

-Invictos con Imano, ¿qué ha cambiado con respecto a Asier Garitano?

Ojalá sigamos invictos mucbo tiempo, sería buena señal. Antes nos estaba costando mucho marcar goles y con poco nos hacían mucho daño. Y creo que eso no nos ayudó en nada. Y ahora este año aún no hemos perdido, estamos haciendo bien las cosas, pero se puede mejorar todavía más.

-Estas semana se han producido las renovaciones de Kevin y Le Normand, es una buena señal para la cantera de la Real...

Sí, está claro. Cuantos más canteranos posibles en el primer equipo, mucho mejor. Esa es la principal idea que tiene el club y para lo que trabaja. Siempre hay añgúh fichaje, pero si cada vez hay más canteranos es mucho mejor. Les hemos felicitado, se lo han ganado y ahora que sigan demostrando que pueden jugar en la Real.

-Ha salido el nombre de amigo Alain Oyarzun para volver a la Real, ¿qué le parece?

Encantado estaría. Con Alain tengo una amistad muy buena, es uno de los mejores amigos que me esté dejando el fútbol. Y me alegro mucho por él. Es buena señal que la Real se esté fijando en él y que pueda volver. Encantado de la vida de tenerlo cerca y de que pase eso.