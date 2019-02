IU y PSOE critican la gestión del PP sobre las viviendas de Niñas Huérfanas en Cuéllar

El grupo municipal socialista y la asamblea comarcal de Izquierda Unida denuncian la desastrosa gestión que el equipo de gobierno está realizando sobre las 24 vivivendas de Niñas Huéfanas. Los socialistas indican que el fracaso y la incapacidad del PP se ha evidenciado recientemente con el tapiado de ladrillo que se ha realizado en los portales de acceso a las viviendas. Estas tapias son consecuencia de la ocupación de una de las vivientas que tuvo lugar el jueves pasado por una familia que fue rapidamente desalojada por la Policía Local.

El coordinador de IU, Miguel Ángel Gómez considera que una vez más el equipo de gobierno ha tomado el pelo a los vecinos. Ha recordado que en en visperas de las elecciones municipales de 2011 anunciaron que el dinero de la venta serviría para ser uno de los Ayuntamientos más saneados, pero por el momento no se han vendido y el Consistorio tiene une deuda de 2 millones de euros. Desde IU, piden que se arreglen los desperfectos y se pongan a la venta para vecinos con bajos recursos. Además se muestran indignados cono la respuesta del alcalde quien considera que "hay que esperar a que el mercado demande vivienda, vemos que los promotores inmobiliarios tampoco venden los activos inmobiliarios construidos". Ante esto, IU considera que "el Ayuntamiento no es una inmobiliaria ni puede especular con unas viviendas que fueron creadas con una función social clara aunque estas personas parace que no les interesan".

Los socialistas lamentan que aún no se hayan arreglado los desperfectos que son visibles en la cubierta y consideran inconcebible que el equipo de gobierno tenga retenido el aval de la constructora que sufragaría los costes y no se estén reparando las humedades y daños del tejado. Carios Fraile piensa que estas viviendas supondrían un verdadero impulso a la zona si se sacaran a la venta y se habitaran.

Por otra parte, desde IU también se preguntan por la falta de actuación ante otra vivienda situada en la Plaza Mayor, que es propiedad de la Fundación Santa María Magdalena y que recuerdan está siendo habitada por un familiar cercano al concejal de Patrimonio.