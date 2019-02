Los vecinos de la urbanización Fuente La Bola de Cuéllar denuncian una nueva okupación

En la jornada del viernes una nueva familia ha ocupado un chalet en la urbanización Fuente La Bola que se encuentra en la salida centro de Cuéllar, en la carretera de Peñafiel. Según explican algunos vecinos, esta familia es la misma que el jueves 7 de febrero ocupó una de las viviendas de Niñas Huérfanas y que ese mismo día fueron desalojados por la Policía Local. En esta ocasión los vecinos han avisado a la Policía Local y según relatan les informan que no pueden acudir porque no tienen plantilla. Ante esta situación los vecinos se preguntan si la ley es igual para todos. ¿Si han podido desalojarlos allí -en Niñas Huérfanas- porque no pueden venir aquí?

En la actualidad son cinco las viviendas ocupadas. Aunque en mayo de 2018 se tapiaron las puertas y ventanas de las viviendas que estaban vacías, según explican los vecinos, esta familia que cuenta con antecedentes penales, habría entrado por las cocheras. Ante esta situación los vecinos manifiestan inseguridad y temor ya que no ven solución a un problema que llevan sufriendo varios años.