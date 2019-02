Miguel Ángel Benjumea reinterpreta la ópera de Gertrude Stein en la sala Santa Inés

La ópera 'The Mother of All Us', escrita y dirigida por Gertrude Stein, irrumpió en los años cuarenta poniendo en diálogo a personajes de diferentes épocas para proponer un nuevo orden desde la mujer como cuerpo político independiente al hombre, que no solo quiere lograr el derecho al voto y educación, sino que busca también igualdad de derechos civiles y salarios y potestad sobre los hijos.

El reenactmen que crea Miguel Ángel Benjumea a través de una mujer solitaria y perdida en medio de un paisaje desolador, que repite insistentemente algunas citas de la ópera de Stein, reactualiza el sentido del texto original hacia un feminismo que nos recuerda de dónde viene y la importancia de asumir ese pasado para afrontar las urgencias marcadas por los nuevos feminismos.

Benjumea, a través de una videoinstalación, creada expresamente para la sala Santa Inés, reinterpreta esta pieza musical -nunca antes estrenada en Europa- para establecer un diálogo entre artes gráficas y dramaturgia, crítica y música, sociedad y mujer.

La exposición estará abierta al público desde el sábado 16 de febrero hasta el 13 de abril.