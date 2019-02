La nueva delegada de Salud amplía el plazo de apertura del Hospital de Alta Resolución de Cazorla

De aquellas fechas estos retrasos. El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía arroja un jarro de agua fría sobre las expectativas del centro hospitalario de alta resolución de Cazorla asegurando que no está preparado para abrir.

El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía pone en duda que el centro hospitalario de alta resolución de Cazorla pueda abrirse como se anunció en un plazo de seis semanas. Según afirma la recién nombrada delegada de salud, Trinidad Rus “fue una grave irresponsabilidad anunciarlo por parte del anterior gobierno”. Porque asegura que “aún no están cerrados los contratos de los servicios que se van a prestar o los servicios de selección de personal”. Vuelven a reprochar que se haya tardado diez años en poner en marcha el hospital comarcal e insiste en que actualmente no se encuentra en disposición de abrir". Aunque las infraestructuras están terminadas ni siquiera hay electricidad para que funcionen los ascensores”, dice Trinidad Rus.

El pasado 14 de enero la anterior Consejera de Salud, Marina Álvarez presentaba el cronocrama de apertura junto al director gerente de la agencia sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro Manuel Castro / MJBayona

Es más, no se atreve a dar ningún plazo, ya que el proceso de selección requiere tiempo y su corto espacio al frente del cargo no le permite avanzar nada “si me aventurase a decir algo ahora sería igualmente irresponsable por mi parte”. Si se sabe que la empresa pública Hospitales Alto Guadalquivir serán la que lo gestione este proceso como ya quedó acordado antes de la salida del PSOE del gobierno de la junta.

Por otro lado, lo último que se confirmó por parte de la anterior Consejera de Salud, Marina Álvarez y autoridades presentes en el acto de presentación de las instalaciones del HARE de Cazorla, es que todo estaba listo para iniciar la apertura escalonada comenzando por las consultas externas a finales de febrero o principios de marzo como muy tarde. Es decir, desde la presentación del cronograma el 14 de enero unas seis semanas. En relación con el suministro eléctrico, que todavía es de obra. El equipo de gobierno socialista del ayuntamiento cazorleño confirma que se había tramitado ya con Endesa e Industria el boletín de alta. Y por último que el plazo para que estuvieran funcionando todos los servicios que prestará el Hospital era de 8 meses. Por lo tanto, estas afirmaciones por parte de la nueva delegada de salud no dejan de ser desconcertantes.