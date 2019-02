Ja prou

Ho digué ahir un dels portaveus dels taxistes en la concentració de protesta perquè la Generalitat no ha prohibit les VTC's i no ha posat una catifa roja plena de pètals de roses als taxistes: "No han fet res en quatre anys i els taxistes no podem millorar". Eh, i es quedà tan orejat. Que no poden millorar? Per què? Bàsicament perquè no volen. El problema de les VTC's és que precisament conten amb millores que no trobem al taxi. Neteja, horaris que es complixen, tracte amable... Evidentment no tots els taxistes duen el cotxe brut o són antipàtics... però molts sí. Crec que encerta el govern valencià deixant clar que han pres en consideració les seues propostes però que portes al camp no posaran. A veure si els taxistes amb trellat, que són molts també, planten cara i acaben amb unes protestes que tenen molt ja de "pataleta" infantil.