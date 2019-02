Puig deja abierto un posible adelanto electoral: "está la posibilidad pero no la probabilidad"

Ximo Puig se ha vuelto a referir a un posible adelanto electoral de las elecciones autonómicas, dice que tiene la posibilidad de disolver las cortes pero que ahora "no está en el campo de la probabilidad". No aclara si finalmente las adelantará porque todavía le quedan unos días para pensarlo pero que si lo hace, será pensando en los intereses de los valencianos. En este sentido, asegura el president que quiere un debate a nivel nacional y otro debate valenciano en el que no se tapen las vergüenzas del pasado con banderas y que en esas elecciones los valencianos se juegan si volver al pasado de la corrupción o seguir avanzando en materias como sanidad o educación.

Además, si miramos el calendario electoral, el 29 de abril es San Vicente, festividad en Valencia y preguntado Puig sobre si cree que al ser puente puede perjudicar a la participación, no vaticina qué puede pasar pero espera que la gente se movilice para frenar a la derecha.

Además, Ximo Puig ha valorado el adelanto de las elecciones generales al próximo 28 de abril y dice que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un cambio en la posición del gobierno central con las autonomías. Asegura que ha habido una gran sintonía entre el ejecutivo central y el Consell pero que la alianza del Partido Popular con Ciudadanos y los independentistas deja a los valencianos sin los mejores presupuestos en décadas porque han mirado por intereses partidistas en lugar de por los intereses de los valencianos.