En Castilla y León hay 7.000 niños sin ningún pediatra asociado en su centro de salud

La Asociación Nacional de Pediatría denuncia que Castilla y León es una de las comunidades de España más afectadas por la falta de pediatras, junto con Madrid y Valencia.

Calculan que hay 7.000 niños que no tienen ningún pediatra asociado en su centro de salud por la falta de esta especialidad de médicos. León y Burgos son las provincias más afectadas.

La presidenta de la asociación, Rosa Sánchez, explica que "hasta ahora no había habido plazas vacantes, pero ahora ya no las quiere nadie, porque tienen mucha presión asistencial y con malas condiciones laborales, y entonces los niños van a que les vea el pediatra y no hay nadie en esa plaza, y tienen que ir a las urgencias, o les tiene que ver otro médico, y es un desastre".