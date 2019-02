Sweet California vuelven a Vigo en concierto Escenario DIAL

SWEET CALIFORNIA vuelven a Vigo tras sus actuaciones en los años 2014, 2015 y 2018, para presentarnos con Cadena DIAL Vigo su nuevo disco titulado "Origen". Este concierto "Escenario DIAL" tendrá lugar el jueves 21 de Febrero de 2019 en el "Salón Regio" de A SEDE (C/ Príncipe, 44. Vigo), el acceso es con invitación hasta completar aforo y que se puede recoger en las propias instalaciones de A SEDE.

La "girl band" madrileña inicia su carrera en el año 2013 siendo descubiertas por la empresa de management responsable del lanzamiento de la “boy band” Auryn quién apostó por ellas y decidió juntar a las tres chicas madrileñas. En sus inicios, comenzaron en este proyecto: Rocío Cabrera ,Sonia Gómez y Alba Reig, versioneando canciones virales como “Troublemaker” o “Price Tag” para subirlas a YouTube a modo de presentación. El 30 de Julio de 2013 lanzan su primer tema “Infatuated” con Warner Music Spain. En Abril de 2014 publican su álbum de debut titulado “Break of day” grabado entre Nueva York, Los Ángeles y España bajo la producción de Tony Sánchez-Ohlsson. Su primer single “this is the life” con influencias country u una base bailable las posiciona como número 1 de ventas en España.

El sábado 9 de Agosto de 2014 visitan Vigo por primera vez actuando en el evento 40 HOT MIX que tenía lugar en el auditorio de Castrelos organizado por LOS40 Vigo en donde compartieron escenario junto a: Soraya, Lucy Paradise o Sophia Del Carmen.

El viernes 4 de Diciembre de 2015 vuelven a Vigo para presentar su último trabajo en el auditorio MAR DE VIGO.

En Febrero de 2016 Rocío Cabrera deja el proyecto y se incorpora Tamy Nsue, amiga y vinculada al grupo desde año atrás. En Marzo de 2016 reeditan su segundo álbum con el título “Head for the stars 2.0”, obteniendo el número 1 de ventas en España, reciben el disco de Platino por las más de 40.000 copias vendidas.

El 2 de Diciembre de 2016 lanzan “3” un álbum dividido en tres secciones temáticas, que también se hace con un disco de Platino.

En Marzo de 2017 se embarcan en el “Ladies Tour”, su cuarta gira nacional que las trae de nuevo al auditorio MAR DE VIGO el Sábado 26 de Mayo de 2018.

En Noviembre de 2018 publican su cuarto álbum de estudio, “Origen” , que da comienzo a una nueva e ilusionante etapa. El 14 de Septiembre de 2018 se lanza “Loca” el primer video single y en 3 semanas alcanza 1 millón de reproducciones en YouTube y actualmente supera los 7 millones.