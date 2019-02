Hugo y Aspas listos para recibir al Levante

Aunque Miguel Cardoso no dio pistas durante su rueda de prensa la lista resolvió las dudas que todos teníamos y la alegría ha sido mayúscula al ver en ellos a Iago Aspas y Hugo Mallo. Las dudas están ahora en saber si ambos canteranos están para disputar los 90 minutos. No ha llamado el técnico del Celta al delantero del filial, Manolito Apeh y Maxi Gómez no ha sido perdonado tampoco por el Comité de Apelación, por lo que si Aspas no está para los 90 minutos tendrá que jugar con un falso delantero.

Vuelve Okay Yokuslu tras cumplir sanción por acumulación de amarillas, sanción que tendrá que cumplir Maxi que se queda fuera de la lista acompañando a Cabral, Olaza, Emre, Hjulsager y Radoja.

Miguel Cardoso ha hablado de la importancia del día de mañana y de la afición "es un día del Celta. Es importante hacer un día del club. Sentimos in espíritu muy fuerte, potente contra el Sevilla. Me gustaría vivir las mismas emociones y que al final todos se vayan con una sonrisa"