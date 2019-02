28 de abril: me gusta, no me gusta

Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 28 de abril, la reacción de los partidos políticos aragoneses no se ha hecho esperar. El líder aragonés del partido mayoritario - el Partido Popular - en el Congreso de los Diputados, a Luis María Beamonte, se alegra que Sánchez haya decidido ya convocar elecciones pero hubiera preferido que coincidieran con el 'superdomingo', con las elecciones municipales, autonómicas y europeas, "por eficiencia, por economía, y por no volver a los ciudadanos locos".

Los socialistas aragoneses consideran que Pedro Sánchez ha tomado una buena decisión, con el adelanto de las elecciones, y también con la fecha elegida. El portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, ha comentado que esta corta legislatura ya se justifica por algunos avances sociales, como la subida del salario minimo y el incremento de las pensiones. Sada piensa que el presidente del Gobierno ha actuado de forma correcta. "No se puede estar mucho tiempo, este país no puede estar mucho tiempo esperando para dar respuesta a esas necesidades, tanto de política territorial como de políticas sociales". Por eso, "con todas las ventajas y todos los inconvenientes, creo que ha acertado". Desde el PSOE aragonés, apoyo cerrado a Pedro Sánchez.

Como a Beamonte, al líder de Podemos Aragón, a Nacho Escartín, el anuncio de Sánchez le ha pillado en Teruel. "Se ha acabado ya la época de los gobiernos monocolores y monopartidistas" y considera que "es el momento del diálogo, de alcanzar acuerdos y, en ese sentido, creemos que Podemos va a tener una fuerza imprescindible para el futuro Gobierno de España". Por eso, dice, "vamos a trabajar con toda nuestra fuerza e ilusión" porque "está en juego una España más democrática, con más derechos y más libertades".

Del resto de formaciones, solo Ciudadanos consideran que es una buena noticia el adelanto electoral. El PAR, Chunta e Izquierda Unida lo critican por diferentes motivos.

El presidente del PAR ha sido claro. Arturo Aliaga prefería las elecciones después de las autonómicas y municipales de mayo y reunirá a su comité permanente el lunes para decidir si se presentan a las generales. Aliaga afirma que él todavía no tiene una opinión formada.

Chunta Aragonesista tambien tendrá ejecutiva el lunes por el mismo motivo. Su portavoz, Gregorio Briz, piensa que CHA se tienen que presentar. El adelanto electoral no le gusta. "A nosotros no nos parece bien porque no podemos estar al dictado de la derecha" y considera que "su presión ha podido con el ejercicio de responsabilidad política y creemos que los gobiernos de izquierda tienen la obligación de dialogar".

Patricia Luquin, de IU, tampoco comparte que haya elecciones generales. "Al final, han importado más las banderas en los balcones que las personas que viven dentro de sus casas, y nos preocupa, porque parece que [esas banderas] son más importantes que las necesidades, la demandas y las reivindicaciones". Izquierda Unida aún está negociando con Podemos las listas autonómicas.Luquin ha afirmado que será el partido a nivel estatal el que decida las confluencias para las generales.

Susana Gaspar, de Ciudadanos, también ha comentado que será la ejecutiva nacional de su partido el lunes el que marque las decisiones, pero ella sí estaba contenta con que haya elecciones. "Hoy es un buen día para España porque los españoles recuperamos la voz y vamos a poder elegir al partido que queremos que asuma la presidencia, después de una legislatura fallida".