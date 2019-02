El primer paso hacia la remontada

Llegados a este punto, con tierra de por medio con el descenso, el Real Zaragoza afronta el tramo final de la liga con opciones de rengancharse al tren de la promoción. Volver a repetir la gesta de la temporada anterior pasa por continuar en los números que ha hecho desde que Víctor tomó el timón del barco blanquillo.

Partido a partido, como les gusta decir a los profesionales del fútbol, el equipo no mira más allá del próximo encuentro. Una final cada jornada y en esta se presenta en la capital aragonesa, un Albacete que sueña con la primera división y que deberá defender en La Romareda su condición de líder.

El Real Zaragoza va tomando forma en su once, a pesar de las lesiones que, jornada tras jornada, lastran a su entrenador. Son duda Soro y un defensor, cuyo nombre no quiso desvelar Víctor Fernandez, por un percane en el último entrenaimento. El esatdo de ambos podría condicionar el once e incluso, a última hora, la convocatoria.

Si el susto de la sesión de este viernes se queda en nada, Javi Ros apunta a ser la principal novedad respecto al once de Lugo, el navarro ya está restablecido casi al cien por cien de su lesión de peroné y en condiciones de afrontar de inicio un partido. Ocupará la plaza de Alberto Zapater, lesionado con unas molestias en el gemelo.

La Romareda registrará una de las mejores entradas de la temporada. La afición, en su papel, se envuelve en la euforia que transmiten los resultados y el juego que despliega el equipo de Víctor Fernández. Están agotadas las localidades de Grada Norte y Grada Sur.

Goles, humor y radio

El Real Zaragoza-Albacete lo podrán seguir desde las 17,30 en Carrusel Deportivo Aragón, a través de Ser+(98.6 FM), Radio Zaragoza (873 OM), www.radiozaragoza.es y dispositivos móviles.