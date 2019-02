R.Ávila-G.Segoviana, tres puntos y algo más

El clásico entre Real Ávila y Gimnástica Segoviana vivirá una nueva edición este domingo, en el Estadio Adolfo Suárez.

Jugado en más de un centenar de ocasiones, aunque sin la repercusión y la trascendencia de hace décadas, los eternos rivales se volverán a ver las caras, en esta ocasión en el feudo de los encarnados.

Partido especial para todos, pero especialmente para los jugadores abulenses de la plantilla: Edu, Oliver, Raúl Arroyo, Sergio Mayorga o Juli y para el capitán de la Segoviana, el arevalense Anel, que, a punto de cumplir 40 años, se mantiene como uno de los jugadores más destacados del Grupo VIII de Tercera División.

En esta ocasión, ambos equipos necesitan los tres puntos, la G.Segoviana para seguir en la pelea por el título de liga, junto a Zamora y a Arandina, y el Real Ávila para no perder de vista los puestos de play off y, en particular, la cuarta plaza que ocupa con seguridad, el Numancia B.

En el partido de la primera vuelta, se impuso la G.Segoviana de manera clara, aunque con un marcador algo abultado (3-0), para los méritos de uno y otro equipo sobre el césped de La Albuera.

El encuentro significó un punto de inflexión en la temporada para el Real Ávila, que había sumado 15 puntos de 15 posibles, en las cinco primeras jornadas, y que, a partir de ahí,únicamente logró 21, en los siguientes catorce partidos.

Los encarnados quieren resarcirse de aquel encuentro e iniciar un camino que les lleve a sumar los puntos necesarios para jugar la fase de ascenso.