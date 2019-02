José Antonio Alonso, símbolo del partrimonio cultural de Guadalajara

Hablar de José Antonio Alonso es hacerlo de uno de los mayores referentes de la música, la cultura y el patrimonio etnográfico de Guadalajara. En el espacio '101 cosas que hacer en Guadalajara' de Hoy por Hoy, Ángel De Juan propone esta semana asistir a uno de sus conciertos, algo que debería ser "obligatorio" para aquellos que aspiran a conocer la provincia en todas sus vertientes.

"Es el único capítulo del libro que está dedicado a una persona en particular", apunta De Juan, "y es algo más que merecido porque ha sido una de las personas que más ha hecho por recuperar, mantener y potenciar la música, las fiestas y la etnografía en general de Guadalajara. Además, ha puesto el folclore de nuestra provincia en un lugar que ya quisieran muchas otras".

"Son muchos años intentando dignificar todo este tipo de patrimonio, sacarlo a la luz y que no se desprestigiara", explica Alonso que, además de cantautor, es el responsable de la Escuela de Folclore de la Diputación. "No es una labor exclusiva mía, ni mucho menos, hay mucha gente e instituciones que han contribuido, pero en la parte que me toca sí puedo estar contento por haber conseguido muchas cosas en ese sentido".

A pesar de la despoblación que afecta a la provincia, actualmente hay activos numerosos grupos de música y algunos de danzas tradicionales. Además, se han potenciado mucho tradiciones como las de las botargas, convertidas ahora en un importante reclamo turístico. "Antes un botarga era un personaje querido y entrañable, pero solo iban a verlo personas muy puntuales. Ahora sí que van muchos turistas y son un recurso turístico. Pero, además, es algo que sirve para que la gente se una, para mantener unas señas de identidad, unas raíces".

De cara al futuro, Alonso cree que la labor más importante será la de mantener vivo todo ese patrimonio. "Ahora, afortunadamente, hay mucho material escrito y audiovisual que va a ayudar en ese objetivo. Pero sí que se va perdiendo una generación de personas que vivieron toda su vida pegados al terreno, algo que ahora no ocurre. Tendrán que ser sus hijos los que tendrán que mantener y traspasar esa riqueza cultural".

En su faceta musical, en la que cuenta también con una amplia trayectoria, lamenta que se hayan perdido "ayudas" que hacen más complicada la tarea de sacar un disco. "Material para hacer un nuevo trabajo sí que hay, pero la situación ha cambiado mucho y ahora es una tarea casi titánica sacar un disco. Antes había instituciones que ayudaban a que esto pudiera salir adelante, pero ahora se ha reducido notablemente y es mucho más difícil. Además, doy cada año menos conciertos y así es complicado mantener una banda estable".